Чому телефон став повільніше заряджатися: у чому причина, і що робити

Зіткнувшись з такою проблемою, не поспішайте міняти батарею

На швидкість заряджання телефону впливає багато факторів. При чому, як тих, на які користувачі впливають безпосередньо. Це, наприклад, можливо звичка залишати мобільний телефон на зарядці на всю ніч. Так і таких, що від людини особливо не залежать.

Сьогодні ми хочемо поговорити про те, чому смартфон може почати заряджатися повільно. У чому може бути причина і що робити у такій ситуації, пише портал itechua.

Чому телефон став повільніше заряджатися

Першою причиною є проблема зарядного кабелю або адаптера. Якщо ви помітили, що гаджети почали заряджатися повільніше звичайного, обов’язково перевірте чи не пошкоджені кабелі, а також подивіться чи сумісні вони з вашим телефоном.

Друга часта причина повільної зарядки — це слабке джерело живлення. Заряджаючи гаджет від ноутбука, портативного акумулятора чи машини, не дивуйтеся швидкості. Вона буде дуже повільною.

Третя причина – користування смартфоном під час заряджання. Активно використовуючи гаджет, коли той "їсть", не чекайте, що зарядка буде швидкою.

І четверта причина – це проблеми у самій батареї. Якщо усунути попередні три причини, проблема залишилася, швидше за все, в акумуляторі. Якщо ваш телефон ще й швидше розряджається, то найкраще віднести його в ремонт і замінити батарею.

Раніше "Телеграф" розповідав, як впливає на акумулятор мобільного телефону швидка зарядка.