Слабке місце: як правильно заряджати акумулятор смартфона

Вже скільки ми користуємось цим дивом техніки, а грамотно заряджати його так і не навчилися

Як відомо, акумуляторна батарея – слабке місце практично будь-якого сучасного мобільного телефону. Якщо поводитися з нею неправильно, її термін служби швидко скоротиться.

Експерти перерахували хитрощі, які допоможуть продовжити термін служби батареї смартфона, про які не розповість виробник. Про це пише belnovosti.

Як грамотно заряджати телефон

Не заряджайте смартфон до 100% рівня. Сучасні літій-іонні акумулятори від такої зарядки зношуються. Найкраще це робити короткими сесіями. З першої ж причини не варто ставити телефон на зарядку на всю ніч. Не розряджайте смартфон повністю. Краще ставте на зарядку до того, як він розрядиться "у нуль".

Раніше "Телеграф" писав, чи можна залишати увімкненим мобільний інтернет на смартфоні. Також ми розповідали, що робити, якщо зарядка для телефону, підключена до розетки, пищить.