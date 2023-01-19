В Україну їде "Армата"? Як знищити російський супертанк

Хвалений танк має недолік, який допоможе легко його знищити

Російські окупанти можуть відправити на передову в Україні чергову "вундервафлю" — танки Т-14 "Армата", які вони з якоїсь причини вважають найкращими у світі і не мають аналогів. Однак ця бронетехніка опиниться на лінії фронту, скоріше, для пропаганди, аніж заради бойового хрещення.

Про це у своєму Twitter повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Росіяни створювали "Армату" з 2009 року як новітню техніку для майбутньої війни, тому Т-14 мав стати революційною машиною.

Однак її характеристики не вражають: вага 47 тонн, 125-мм танкова гармата з 46 снарядами, два кулемети — 12,7 мм "Корд" та 7,62 мм ПКТМ, швидкість від 40 до 80 км залежно від типу місцевості.

Фішкою танка росіяни вважають його живучість. Так, динамічна броня нібито на 95% захищає від усіх видів РПГ, а активний захист "Афганіт" може не тільки піднімати димові завіси, а й ставити перешкоди ПТУРам або збивати їх на підльоті своїми міні-снарядами, що відстрілюються з вежі бронемашини.

Сама вежа Т-14 нежитлова, а три члени екіпажу розташовуються в корпусі танка, найважливіші вузли якого прикриті броньованими заслінками, що має збільшити шанси мехвода, командира та оператора-навідника на виживання.

При цьому самі окупанти запевняють, що міфічне спецпокриття танка знижує його видимість для ПТРК та інших протитанкових засобів.

Разом з тим, практично кожна публічна поява Т-14 призводила до курйозів. Так, на першому подібному заході – репетиції "параду перемоги" на Червоній площі в Москві 2015 року – танк ганебно затих.

Затихлий на параді Т-14

Були технічні негаразди у машини і в 2018 році і знову на параді.

Але це єдина проблема танка. На думку експертів американського журналу The National Interest, Т-14 має серйозну проблему — слабке бронювання верхньої частини вежі, куди він може бути вражений ПТРК TOW-2B або Javelin та знищений. Обидва комплекси складаються на озброєнні ЗСУ та успішно використовуються проти інших сучасних танків Росії – Т-90, причому у парі з українським ПТРК "Стугна".

Російські танки і за іншими параметрами програють важкій бронетехніці НАТО, яку почне отримувати Україна.