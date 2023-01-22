Зарядка до 100% — помилка: названо відсоток, до якого правильно заряджати телефон

Не дозволяйте мобільному телефону повністю заряджатися

Акумулятор мобільного телефону – це його серце, без якого він не зможе працювати. Тому важливо правильно заряджати його, щоб уникнути помилок, які можуть стати фатальними. І одним із важливих правил є зарядка телефону до "правильного" відсотка.

Багато користувачів не звертають уваги на те, за якого відсотка вони свій телефон ставлять на зарядку, і при якому знімають. І це дуже серйозна помилка, пише santeplus. Однак, є деякі правила, яким потрібно слідувати, щоб акумулятор пропрацював якомога довше.

До якого відсотка потрібно заряджати телефон

Термін служби акумулятора мобільного телефону залежить від того, як ми заряджаємо його щодня. У той час як деякі чекають, поки їхній пристрій повністю розрядиться, інші, як правило, підключають його до зарядного пристрою, як тільки заряд батареї падає на кілька відсотків. У будь-якому випадку це помилки, які можуть вплинути на довгострокову роботу смартфона.

Щоб продовжити термін служби мобільних пристроїв, їх слід ставити на зарядку, коли вони досягають 20% заряду батареї. Щобільше, акумулятори смартфонів найкраще працюють при заряді від 20 до 80%. Тому також погано, щоб ваш пристрій досягав піка в 100%.

Раніше ми розповідали, як зарядити смартфон удвічі швидше. Цей маленький прийом заощадить вам дорогоцінний час.