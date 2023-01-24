Повільно вбиваєте свій гаджет: дві поширені помилки, через які телефон розряджається швидше

Цих помилок слід уникати під час щоденного використання телефону.

Важливо правильно заряджати мобільний телефон, щоб він міг працювати максимально ефективно. Однак є багато елементів, які заважають його правильному функціонуванню і можуть пошкодити акумулятор гаджета. І найчастіше виною поломок телефону є його власник, який не знає, як правильно заряджати свій смартфон і що не можна під час зарядки робити.

Щоб захистити батарею та продовжити термін її служби, необхідно дотримуватися кількох правил, пише портал santeplus. Зокрема є дві найпоширеніші звички, які необхідно припинити робити, оскільки вони дуже шкідливі для батареї.

Які дві поширені помилки розряджають телефон швидше

Використовуйте телефон, поки він заряджається — продовжуючи користуватися смартфоном, коли він заряджається, ви уповільнюєте швидкість його заряджання, а також збільшуєте ризик його перегріву.

Залишаєте телефон заряджатися на ніч – така звичка може призвести до перевантаження вашого гаджета, а це може не тільки пошкодити акумулятор, але й суттєво вплинути на його термін служби. В ідеалі використовувати денний час для зарядки телефону, намагаючись не перевищувати позначку в 80%.

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