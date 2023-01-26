Телефон буде працювати вдвічі довше, якщо відключити ці три функції: корисні хитрощі

Вимкніть ці функції, щоб заощадити заряд акумулятора

Для оптимізації роботи акумулятора та продовження його автономності фахівці пропонують регулярно відключати деякі функції, іноді марні, що споживають багато енергії. Є щонайменше три функції, які є найбільшими "пожирачами" батареї. Про них ми розповімо далі.

Виробивши звичку самостійно відключати певні функції на мобільному телефоні, можна легко продовжити термін служби батареї, пише портал santeplusmag. Що це за параметри, які слід відключати?

Які функції на телефоні садять батарею

Локалізація — служби позиціювання, безумовно, дуже корисні, але тільки в тих випадках, коли вони вам реально потрібні. В інший час їх краще відключати, адже на обслуговування цієї функції батарея використовує багато заряду. Вимкнувши локалізацію, ви заощадите багато заряду.

Bluetooth – така сама ситуація, як і з локалізацією. Щоб продовжити термін служби батареї вашого пристрою, експерти рекомендують вмикати Bluetooth лише за потреби, а в іншому випадку акумулятор буде розряджатися швидше.

– така сама ситуація, як і з локалізацією. Щоб продовжити термін служби батареї вашого пристрою, експерти рекомендують вмикати Bluetooth лише за потреби, а в іншому випадку акумулятор буде розряджатися швидше. Фонове оновлення програм — ця функція дозволяє програмам оновлювати та доставляти новий контент у фоновому режимі, не перериваючи роботу вашого мобільного телефону. Якщо ви хочете зберегти заряд акумулятора свого гаджета на довше, краще відключити цю опцію, адже вона дуже енерговитратна.

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