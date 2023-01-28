Навіщо вимикати телефон, поки він заряджається: корисний трюк, про який знають одиниці

За допомогою цього простого жесту ви значно продовжите життя своєму гаджету

Телефон є частиною нашого повсякденного життя, і багато хто вже не уявляє себе без цього корисного гаджета. Однак часто через таке надмірне "кохання" до смартфона, користувачі забувають про "правила поведінки" зі своїм пристроєм, особливо при його зарядці. Наприклад ви знали навіщо вимикати телефон у цей час? Ні? Тоді ви прийшли за адресою.

Однією з основних причин, через яку бажано вимикати мобільний телефон під час зарядки, пов’язана з повідомленнями, пише портал santeplus. Оскільки телефон може приймати дзвінки, повідомлення та виконувати всілякі процеси, батарея буде витрачатися під час заряджання. Це своєю чергою призводить до збільшення часу, який потрібний для повного заряду акумулятора.

У вимкненому ж стані під час заряджання живлення надходитиме лише на батарею вашого мобільного телефону, а це означає, що він зарядиться набагато швидше.

Якщо ви хочете тримати телефон увімкненим під час заряджання, ви можете спробувати інший спосіб зменшити витрату заряду акумулятора і прискорити процес: увімкніть режим польоту. Цей режим вимикає функції телефону, які потребують живлення, тому гаджет буде заряджатися швидше.

Раніше "Телеграф" розповідав, які функції на смартфоні краще вимкнути. Елементарні маніпуляції дозволять вашому гаджету працювати набагато швидше.