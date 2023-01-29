Настав час замінити батарею телефону: п’ять ознак, які на це вкажуть

Звертайте увагу на сигнали, щоб вчасно придбати новий акумулятор

З різних причин мобільний телефон може розряджатися швидше, а іноді пристрій не тримає заряд, якщо його акумулятор непридатний. Деякі ознаки в роботі смартфона сигналізують про те, коли батарея потребує заміни. Їх досить легко розпізнати.

Як пише makeuseof, нехтування обслуговуванням батареї може призвести до зниження продуктивності пристрою та пошкодження іншого обладнання. Наприклад, тепло, яке виділяється несправною батареєю, може призвести до перегорання або незворотного пошкодження інших електронних компонентів поблизу.

П’ять ознак того, що батарею телефону потрібно замінити

Сигнал №1: Акумулятор часто нагрівається під час заряджання та використання. Перегрів може призвести до більш швидкого розряду батареї і, якщо він продовжиться, скоротити загальний термін служби. Через це також може статися відключення гаджета або труднощі при перезапуску.

Сигнал №2: Поточна ємність та час автономної роботи від батареї скоротилися. Наприклад, ви можете виявити, що заряд вашого пристрою падає зі 100% до приблизно 90% (або нижче) відразу після відключення його від зарядного пристрою. Це пов’язано із несправністю батареї.

Сигнал № 3: Батарея, що здулася, або фізичне пошкодження. Це можуть бути тріщини, протікання, здуття чи виділення газу. Якщо батарея здулася, ви повинні негайно замінити її.

Сигнал №4: Телефон не заряджається. Пристрій при підключенні до зарядки показує, що він підключений до зарядного пристрою, але відсоток заряджання не збільшується навіть через певний проміжок часу. Ймовірно, акумулятор не може зберігати заряд і потребує заміни.

Сигнал №5: Смартфон працює лише при підключенні до зарядного пристрою. Це той випадок, коли доводиться постійно тримати гаджет у мережі. Якщо батарея повністю розряджена і не може забезпечити резервне живлення, то пристрій зазвичай стає гарячішим, ніж той, що нормально працює.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно заряджати мобільний телефон, щоби продовжити термін служби батареї. Є певний відсоток, до якого варто доводити при зарядці гаджет.