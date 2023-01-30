Навіщо періодично перезавантажувати Wi-Fi-роутер: хитрість, яка вирішує найбільшу проблему домашнього інтернету

Застосовуючи ці поради, ви зможете підвищити швидкість інтернету у своєму будинку.

За останні роки багато користувачів інтернету вже й забули, що раніше до їхнього комп’ютера підключався якийсь шнур, адже "ринок" заполонили Wi-Fi-роутери. Це чудовий спосіб спільного використання інтернет-з’єднання, однак і тут бувають збої, такі як погіршення сигналу. Що потрібно зробити для підвищення продуктивності вашого з’єднання Wi-Fi читайте далі.

Перегляд фільмів, завантаження ігор або прослуховування музики — це значно впливає на швидкість вашого інтернет-з’єднання, пише портал santeplus. Крім того, погіршує швидкість та збільшення кількості підключених пристроїв. Однак усі ці проблеми можна вирішити, і ми далі розповімо як.

Як збільшити швидкість з’єднання Wi-Fi

Перезавантажте маршрутизатор Wi-Fi.

Якщо ви давно не перезавантажували свій Wi-Fi-маршрутизатор, обов’язково зробіть це. Швидкий перезапуск може розв'язувати деякі проблеми, пов’язані безпосередньо з повільним інтернет-з’єднанням. Щоб перезавантажити маршрутизатор, просто вимкніть його, зачекайте близько хвилини, а потім знову увімкніть.

Перевірте розташування вашого маршрутизатора Wi-Fi

Розташування вашого маршрутизатора Wi-Fi може бути неправильним, через що страждає інтернет-з’єднання. Не слід розміщувати роутер у певних місцях: наприклад, на кухні, у шафі або за телевізором. Деякі пристрої, такі як мікрохвильові печі, можуть переривати сигнал, також такою "особливістю" має і метал. Найкраще розмістити маршрутизатор у центральній кімнаті, щоб забезпечити охоплення всього будинку.

Ніколи не розміщуйте Wi-Fi-роутер поруч з акваріумами

Якщо у вашому будинку багато акваріумів, це може знизити сигнал вашого Wi-Fi-роутера. Це з тим, що джерела води можуть порушити сигнал.

Залишіть ваш Wi-Fi роутер постійно увімкненим

Бажано ніколи не вимикати маршрутизатор, щоб не порушити частими вимкненнями мережну лінію, що означає, що швидкість вашого з’єднання також буде порушена. Крім того, ця практика може зробити ваш маршрутизатор більш вразливим для злому, оскільки більшість оновлень не відбуватимуться, коли він вимкнений.

Захистіть свою мережу Wi-Fi

Важливо встановити код доступу до вашого Wi-Fi роутера, інакше деякі зловмисники зможуть легко отримати доступ до нього, що ще більше знизить швидкість інтернет-з’єднання.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна залишати увімкненим мобільний інтернет на смартфоні. Є кілька нюансів, з якими при цьому обов’язково повинен рахуватися користувач.