Наступ ЗСУ затримується? З Німеччини чекають на важливу техніку для майбутньої атаки

Німеччина обіцяє поставити 42 одиниці важливої техніки

Поки військові експерти говорять про напрямки майбутніх ударів ЗСУ, Німеччина пообіцяла поставити Україні важливу техніку, яка стане в нагоді в наступі. Щоправда, трапиться це лише до кінця 2023 року.

Як повідомляє видання Defence Express, йдеться про машини розмінування Wisent 1 MC на базі танків Leopard 1. Виробники компанії Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft і Pearson Engineering вже оголосили, що отримали відповідне замовлення від уряду Німеччини.

Wisent 1 MC створена на базі більш старих модифікацій інженерних машин Armoured Recovery Vehicle 2000 на шасі першого "Леопарду" і має обладнання, яке розчищає смугу від мін, достатню для проходу танків. Розчищене місце позначається, що дозволяє іншим танкам безпечно пересуватися зазначеною ділянкою.

Сама машина має протимінний захист третього рівня, що вважається максимальним для подібної бойової техніки.

За даними німецького уряду, Україна має отримати 42 машини для розмінування, а саме замовлення компанії мають виконати до кінця 2023 року.

Наявність подібної техніки дозволить ЗСУ вести наступ на укріплені позиції ворога, прикриті мінними полями, але якщо вони надійдуть до кінця року, це може серйозно сповільнити наступ ЗСУ.

Втім, окрім майбутніх німецьких машин розмінування, ЗСУ мають ще радянські системи УР-77 "Метеорит", які також можуть знешкоджувати поля протитанкових мін. Щоправда, скільки подібних машин перебуває на озброєнні України і чи вистачить їх для наступу – невідомо, але, крім власних УР-77, ЗСУ захопили у окупантів не менше 10 таких систем.

Нагадаємо, що для майбутнього наступу та прикриття з повітря ЗСУ можуть стати в нагоді багатоцільові винищувачі F-16, які готова передати Україні Польща, щоправда, за однієї умови.