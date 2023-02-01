Телефон став повільно заряджатися: всьому виною ці 4 помилки

Швидкість заряджання можна відновити кількома способами, але спочатку потрібно з’ясувати причину

Смартфони вже давно стали незамінними помічниками у нашому повсякденному житті. І крім використання їх в основному як засіб зв’язку, цей маленький гаджет також корисний для виконання багатьох професійних та розважальних завдань. Однак з часом батарея пристрою може заряджатися дуже повільно, і на це є безліч причин.

Крім старіння вашого пристрою, причиною цього збою можуть бути деякі важливі компоненти, пише портал santeplus. Сьогодні ми хочемо розповісти про 4 найпоширеніші проблеми, а також про те, як їх можна усунути.

Чому повільно заряджається телефон та як це виправити

Зарядний пристрій несправний

Однією з основних причин повільного заряджання телефону є використання несправного кабелю. Постійно намотуючи та скручуючи зарядний пристрій може порватися або подряпатися, що може ускладнити процес заряджання. У цьому випадку рекомендується придбати новий (оригінальний) зарядний пристрій для телефону.

Проблема з USB-портом телефону

Друга причина повільного заряджання пов’язана з USB-портом вашого телефону. Він може бути пошкоджений через сміття та пил, які згодом там накопичуються. Перш ніж розглядати питання про ремонт цього компонента або заміну пристрою, перевірте стан роз’єму за допомогою ліхтарика. За допомогою зубочистки або м’якшого предмета акуратно видаліть бруд, що застряг у порту. Уникайте використання металевих предметів.

Фонові програми перевантажують телефон

Під час роботи у фоновому режимі вони не тільки споживають пам’ять телефону, але й розряджають акумулятор, навіть якщо пристрій підключено до зарядного пристрою. Таким чином, акумулятор продовжує використовуватися, що уповільнює процес заряджання і, отже, скорочує термін його служби. Щоб це виправити, просто вручну зупиніть програми, які працюють у фоновому режимі.

Неправильне використання телефону

Інша причина повільної зарядки телефону пов’язана з тим, як ви використовуєте його щодня. Ніколи не користуйтеся смартфоном під час заряджання, адже коли гаджет знаходиться під постійним навантаженням при підключенні до розетки, його заряджання може тривати більше часу.

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