"Гроза" Леопардів та Абрамсів: окупанти привезли роботів проти НАТОвських танків, наскільки вони небезпечні

Окупанти покладають на зброю масу надій, які навряд чи здійсняться

Окупанти привезли для військових випробувань на Донбасі свою новинку – наземного робота "Маркер", який має знищувати танки НАТО, які отримає Україна.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив екс-глава "Роскосмосу", який вирішив попіаритися за рахунок участі в боях проти України та поранений на власний день народження у зад у кафе Донецька. Рогозін виклав відео, на якому "Маркери" вивантажуються з транспортних платформ.

За даними відкритих джерел, роботизована наземна платформа "Маркер" почала розроблятися в 2018 році російськими компаніями і була вперше представлена публіці в січні 2022 року.

Невелика колісна або гусенична платформа вагою до 3 тонн управляється дистанційно та здатна працювати до 60 годин без підзарядки чи додаткового палива.

Може виконувати функції розвідки за допомогою БПЛА, кур’єра по доставці вантажу, охорони за допомогою різних сенсорів і, власне, бойові завдання.

У бойовому варіанті "Маркер" може озброюватися кулеметами, РПГ, а в останньому варіанті, як стверджують у Росії, ще й протитанковими ракетами. Той же Дмитро Рогозін особливо наголошує на тому факті, що основним завданням бойових роботів стане боротьба саме з танками, які він нібито здатний спеціально розпізнавати.

Водночас західні оглядачі дуже сумніваються, що "Маркер" зможе хоча б щось показати проти ЗСУ. Так, на думку старшого наукового співробітника Центру нової американської безпеки Сема Бендетта, кілька "Маркерів", які зможуть прибути на фронт, нічого глобально не змінять.

Більше того, він упевнений, що добре навчений танковий екіпаж легко впорається з роботом на відкритій місцевості, та й системи БПЛА української сторони будуть заздалегідь відшукувати цілі та вражати їх, що розчищають шлях танкам "Абрамс".

Цікаво, що аналогічні цілі – боротьбу з танками – мала самохідна танкетка "Голіяф", створена нацистами під час Другої світової війни, але це їм також не допомогло.

Тим часом за попередніми підрахунками, Україна отримає не менше 100 сучасних танків одного типу Leopard-2, не рахуючи інших типів.