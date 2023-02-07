Коли смартфону час на "пенсію": п’ять ознак того, що ваш телефон уже застарів

Дізнайтеся, що вказує на необхідність розставатись зі своїм улюбленим гаджетом

Проблеми, які завжди виникають із роботою застарілих мобільних телефонів, хоч і очікувані, але завжди неприємні. Хтось готовий змінювати смартфони щороку, а дехто так цінує свій гаджет, що буквально відриває його від серця, довго звикаючи до нового пристрою.

Нижче ми наведемо п’ять головних ознак, що вказують на те, що настав час розставатись зі старим смартфоном. Як пише itechua, на роботу пристрою впливає акумулятор, внутрішня пам’ять, додатки.

Батарея перестала тримати заряд

Ближче до кінця терміну служби батареї автономність буде дуже низькою. З’являється необхідність частої зарядки, проте згодом це може набриднути. Звичайно, можна купити нову "батарейку", проте це буде тимчасовим рішенням.

Внутрішня пам’ять постійно переповнюється

У міру старіння телефону починається нестача місця для завантаження нових файлів. Звичайно, можна зробити чищення дисків від непотрібного мотлоху. Це вирішить проблему лише на якийсь час.

Системні збої та зависання

Вимоги до програмного забезпечення (ПЗ) та програм стрімко підвищуються, і одного разу ваш телефон почне зависати при запуску давно встановлених і нових програм: вони ігноруватимуть ваші дотики до екрана, або відгукнуться із суттєвою затримкою.

Несумісність із новими додатками

Постійне оновлення ПЗ дуже потребує, але не всі пристрої можуть "потягти" такі втручання. Згодом обов’язково виникнуть проблеми із встановленням нових програм.

Застаріла камера

Якщо на момент покупки ваш смартфон вважався топовим камерофоном, через деякий час його знімки вже не будуть ідеальними. Тут завжди грає конкуренція, тому на зміну однієї хорошої моделі приходить набагато краща.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно швидко зробити, якщо смартфон упав у воду та відключився. Слід бути обережнішим, інакше може статися замикання.