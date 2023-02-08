Іспанія передасть Україні непрості М113: у чому цінність цих БТРів

Техніка забезпечить ЗСУ рухомою та скорострільною вогневою підтримкою

ЗСУ отримають чергову партію гусеничних бронетранспортерів М113, чимало яких вже служать в українській армії. Але цього разу вони надійдуть із Іспанії, а частина бронемашин буде обладнана мінометами. Таким чином, Україна отримає досить потужну рухливу вогневу точку, хоч і невідомо, скільки буде подібних машин із загальної партії у 20 БТРів.

Як повідомляє "Мілітарний" портал, БТР мали вирушити в Україну 6 лютого.

На базі М113 давно було створено самохідні мінометні установки, у яких замість десанту перевозився міномет калібром від 81 до 120 мм із необхідним боєкомплектом: від 80 до 115 мін залежно від калібру. Для самооборони БТР озброєний 12,7 мм кулеметом M2HB.

На іспанських модифікаціях М113 встановлено міномет 120 мм ECIA L65/120 виробництва місцевої компанії Esperanza y Cia. Міномет, як і більшість подібних систем, може стріляти на відстань приблизно 6-7 км, а навчений екіпаж здатний зробити до 12 пострілів за хвилину.

ЗСУ давно і успішно застосовують самохідні міномети в боях під Бахмутом, які особливо ефективні разом із спеціальними мінами. Останні, до речі, Україна отримує також і від Ізраїлю.