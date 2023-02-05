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Страшно дивитися: як діє ізраїльська зброя, таємно передана ЗСУ

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Микита Синицін Микита Синицін
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Зброя Ізраїлю таємно потрапляє до ЗСУ
Зброя Ізраїлю таємно потрапляє до ЗСУ. Фото Відкриті джерела

Зброя особливо ефективна проти піхоти

У мережі показали застосування ізраїльських 120 мм хв М971, споряджених суббоєприпасами і відносяться до т.зв. "касетним" снарядам. Хоча офіційних даних про їх передачу немає, відомості про появу кількох тисяч цих мін у ЗСУ просочилися до інтернету ще у грудні 2022 року.

Відео застосування М971 у своєму Telegram-каналі показав офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. У ролику чітко видно, як суббоєприпаси від міни, що вибухнула в повітрі, буквально всіюють помітну ділянку землі, вражаючи все, що там знаходиться.

І хоча касетні боєприпаси офіційно заборонені, їх випускають низка країн, які не підписали міжнародні договори про їхню заборону, оскільки ці снаряди показали високу ефективність.

Міна М971

Принцип дії подібних боєприпасів полягає у їх вибуху на висоті кількох метрів над землею. Усередині міни міститься безліч круглих суббоєприпасів, які накривають ділянку землі певного розміру. Жива сила, легка неброньована техніка і польові укріплення, що знаходяться на відкритій місцевості, будуть ними знищені. І навіть якщо противник сховався в окопі — він буде вражений потоком осколків або суббоєприпасів, що ллється зверху.

У міні М971 налічується 24 подібні суббоєприпаси, які завдають поразки ворогові і за даними виробника накривають ділянку площею 100 на 100 метрів.

Принцип дії ізраїльської міни

За таким же принципом працюють деякі боєприпаси до РСЗВ HIMARS та німецьких самохідних мінометів.

У той час, як уже передані раніше системи та боєприпаси розбивають супротивника на землі, Україна може отримати нові ЗРК для захисту від небезпеки з неба.

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#Зброя #Ізраїль-Україна #міномет