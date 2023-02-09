Чи можна користуватися телефоном під час заряджання: помилка, яку робить кожен

Простий жест, який може серйозно вплинути на працездатність вашого гаджета

Зарядка смартфона здається дуже простою дією, проте багато користувачів продовжують робити типові помилки, які дуже шкодять гаджету. І одна з них – використання пристрою, коли він підключений до мережі.

Як повідомляє портал santeplus, користування гаджетом під час заряджання шкідливе і для телефону, і для акумулятора. Як це впливає на ваш телефон, і чому так робити не варто — читайте далі.

Чи можна користуватися телефоном під час заряджання

Іноді терміновість використання мобільного телефону під час заряджання здається невинною практикою, проте це зовсім не так. Така звичка уповільнює швидкість зарядки та підвищує температуру пристрою. А перегрів може призвести до незворотного пошкодження акумулятора.

Отже, постійне користування телефоном під час заряджання може значно вплинути на термін служби батареї і, отже, на ваш бюджет, адже потрібно буде чи лагодити цей гаджет, чи купувати новий.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна залишати увімкненим мобільний інтернет на смартфоні. Також ми розповідали, що робити, якщо зарядка для телефону, підключена до розетки, їсть.