Гаджети цього не люблять: помилки, яких слід уникати під час заряджання телефону

Дотримуйтесь цих порад, і ви забудете, що таке ремонт телефону

Не така ця і проста дія — зарядка телефону, як виявилося. Існує кілька типових помилок, які дуже шкодять гаджету. Ці шкідливі звички в першу чергу пошкоджують акумулятор мобільного телефону, що знижує його продуктивність. Що ж це за помилки читайте далі.

Як зазначає портал santeplus, завдяки цим порадам, ви зможете уникнути поломок свого телефону, а також продовжити його життя. Доглядайте свій пристрій і ефективність і довговічність завжди будуть поруч.

Поширені помилки під час заряджання смартфона

Повна розрядка акумулятора

Ця шкідлива звичка призводить до зниження рівня життя вашої батареї. Не чекайте, поки ваш смартфон вимкнеться або покаже 1%, щоб зарядити його, а ставте гаджет на зарядку вже при 20%.

Заряджання телефону до 100%

Заряджання телефону до 100% негативно позначиться на його продуктивності. Достатньо зарядити гаджет до 80%.

Використання ПК для заряджання смартфона

Заряджання смартфона від ПК значно знижує місткість акумулятора, але не лише! Це збільшує температуру вашого ноутбука та викликає перегрів акумулятора. З чого виходить, то таким чином псується одразу два гаджети.

Використовуєте різні зарядні пристрої

При покупці мобільного телефону до нього додається офіційний зарядний пристрій, і бажано користуватися тільки ним. У крайньому разі добрим якісним аналогом. Дешеві зарядки тільки можуть нашкодити через неякісне складання та різниця в подачі струму.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна залишати увімкненим мобільний інтернет на смартфоні. Також ми розповідали, що робити, якщо зарядка для телефону, підключена до розетки, їсть.