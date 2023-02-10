Гаджети цього не люблять: помилки, яких слід уникати під час заряджання телефону
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Дотримуйтесь цих порад, і ви забудете, що таке ремонт телефону
Не така ця і проста дія — зарядка телефону, як виявилося. Існує кілька типових помилок, які дуже шкодять гаджету. Ці шкідливі звички в першу чергу пошкоджують акумулятор мобільного телефону, що знижує його продуктивність. Що ж це за помилки читайте далі.
Як зазначає портал santeplus, завдяки цим порадам, ви зможете уникнути поломок свого телефону, а також продовжити його життя. Доглядайте свій пристрій і ефективність і довговічність завжди будуть поруч.
Поширені помилки під час заряджання смартфона
- Повна розрядка акумулятора
Ця шкідлива звичка призводить до зниження рівня життя вашої батареї. Не чекайте, поки ваш смартфон вимкнеться або покаже 1%, щоб зарядити його, а ставте гаджет на зарядку вже при 20%.
- Заряджання телефону до 100%
Заряджання телефону до 100% негативно позначиться на його продуктивності. Достатньо зарядити гаджет до 80%.
- Використання ПК для заряджання смартфона
Заряджання смартфона від ПК значно знижує місткість акумулятора, але не лише! Це збільшує температуру вашого ноутбука та викликає перегрів акумулятора. З чого виходить, то таким чином псується одразу два гаджети.
- Використовуєте різні зарядні пристрої
При покупці мобільного телефону до нього додається офіційний зарядний пристрій, і бажано користуватися тільки ним. У крайньому разі добрим якісним аналогом. Дешеві зарядки тільки можуть нашкодити через неякісне складання та різниця в подачі струму.
Раніше "Телеграф" писав, чи можна залишати увімкненим мобільний інтернет на смартфоні. Також ми розповідали, що робити, якщо зарядка для телефону, підключена до розетки, їсть.