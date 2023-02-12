Головний “пожирач” заряду батареї: цю функцію на телефоні слід вимкнути

Без цієї функції заряд батареї буде знижуватися набагато повільніше

Чи бувало таке, що заряд батареї вашого мобільного пристрою швидко знижується, хоча ви ним практично не користуєтеся, та й загальний стан акумулятора нормальний? Тоді перевірте, чи не включена у вас одна функція, яка входить до числа основних "пожирачів" заряду гаджета.

Йдеться про вібросигнал, пише itechua. Якщо вам ця функція не потрібна, краще її відключити і віддати перевагу звичайному дзвінку у вигляді якоїсь мелодії. Варіант мелодії з вібрацією одночасно посадить ваш гаджет швидше.

Як вимкнути вібросигнал

Зробити це дуже просто та легко. Зайдіть в меню "Параметри", виберіть "Звуки та вібрація".

У розділі "Режим звуку" виберіть "Звук"/"Без звуку", але не "Вібрацію". Дещо нижче також вимкніть функцію "Вібрація під час дзвінка".

Раніше "Телеграф" розповідав, чому ваш мобільний телефон може повільно заряджатися. Швидкість зарядки нескладно відновити декількома способами, але потрібно з’ясувати причину.

Також ми писали, як правильно заряджати мобільний телефон, щоб продовжити термін служби батареї. Є певний відсоток, до якого варто доводити при зарядці гаджет.