Чому важливо періодично перезавантажувати смартфон: це позбавить вас багатьох проблем

Хитрість, яка допоможе вам краще оптимізувати роботу вашого смартфона

Багато користувачів про це і не підозрюють, але періодичне вимикання смартфона допомагає підвищити продуктивність пристрою. Тому якщо ви помітили раптову повільність вашого гаджета без видимої причини, спробуйте таке швидке і просте рішення як перезавантаження.

Крім того, вимикаючи свій мобільний, ви робите перезапуск всіх процесів і закриття програм, що працюють у фоновому режимі, а також очищаєте кеш, пише портал santeplus. Завдяки такому простому трюку можна значно оптимізувати роботу свого гаджета.

Як часто потрібно вимикати смартфон?

Експерти рекомендують вимикати мобільний телефон хоча б раз на тиждень. Після вимкнення залиште його вимкненим на хвилину або дві, перш ніж знову увімкнути.

Це не тільки допоможе покращити продуктивність вашого пристрою, а й дуже корисно для акумулятора. Адже чищення кешу та закриття програм, що працюють у фоновому режимі, допоможе продовжити його життя.

Не варто забувати і про те, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.

Також "Телеграф" писав, що в деяких випадках заборонено одразу ж ставити на зарядку повністю розряджений телефон. Цю помилку робить кожен другий.