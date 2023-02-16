Чому не варто вимикати комп’ютер кнопкою живлення: помилка, яка може коштувати вам ПК

Якщо не хочете носити свій ПК у ремонт, вимикайте його правильно

Часто багато користувачів вимикають комп’ютер за допомогою фізичної кнопки живлення. Але чи можна так робити і до чого може привести таке завершення роботи ПК? Виявляється, часте вимкнення комп’ютера кнопкою живлення дуже негативно впливає на роботу гаджета. Чому читайте далі.

Як зазначає портал santeplus, дуже важливо знати, як правильно вимикати свій ноутбук, щоб уникнути певних пошкоджень під час його експлуатації. Саме тому спеціалісти і не рекомендують завершувати роботу комп’ютера кнопкою живлення. Що ж може статися?

Пошкодження програмного забезпечення

Усі ноутбуки повинні пройти процедуру вимкнення, контрольовану їх програмним забезпеченням, щоб завершити роботу без пошкодження файлової системи пристрою чи деяких його компонентів. З цієї причини, якщо ми не вимкнемо ноутбук належним чином, програми або контент, що працюють при цьому, не будуть закриті неправильно. Це може призупинити процес запису, що може створити неповні або пошкоджені дані.

Пошкодження оперативної пам’яті та кешу

Як і телефони, ноутбуки використовують сховище чи оперативну пам’ять для тимчасового кешування даних чи налаштувань. Тому, якщо ви раптом вимкнете ноутбук кнопкою живлення, операційна система не зможе зберігати дані постійно.

Як правильно вимкнути комп’ютер?

Всі ноутбуки та комп’ютери мають функції вимкнення, перезавантаження та оновлення. Щоб вимкнути свій ПК, натисніть значок Windows у нижньому лівому куті екрана, наведіть курсор на значок вимкнення та виберіть "Завершення роботи".

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