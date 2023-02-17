Перезаряджання і не тільки: чотири звички, які вб’ють батарею вашого телефону

Не варто брати "чужий" зарядний пристрій і доводити гаджет до 0%

Щоб мобільний телефон якомога довше тримав заряд, його батарея має бути справною. Є кілька помилок, які ми часто припускає при зарядженні смартфона. Це як доведення до 100%, так і розрядка до повного мінімуму.

Варто звернути увагу на чотири поширені помилки при зарядці телефону, пише makeuseof. Якщо у вас немає цих звичок, то гаджет, зокрема акумулятор, прослужить довше. Дотримуватися цих невеликих правил дуже просто.

Звичка №1. Використовувати дублікат зарядного пристрою

Завжди використовуйте зарядний пристрій, рекомендований та наданий виробником вашого смартфона. Особливо важливо, якщо телефон підтримує швидку зарядку. Оригінальні зарядні пристрої гарної якості забезпечують триваліший термін служби акумулятора. Більше того, оскільки смартфон та зарядний пристрій розроблені та протестовані разом, вони, швидше за все, працюватимуть оптимально. Ніколи не використовуйте зарядний пристрій або дешеві альтернативи, які не рекомендовані або не сумісні з характеристиками оригінального адаптера для смартфона.

Звичка №2. Користуватись швидкою зарядкою, якщо ваш смартфон її не підтримує

Швидка зарядка нагріває батарею більше, ніж звичайний зарядний пристрій, що може вплинути на термін служби акумулятора. Батареї часто зазнають корозії через окислення під впливом тепла. На жаль, це поширена проблема для багатьох акумуляторів. Тому швидку зарядку краще використовувати тільки в разі потреби і, головне, телефоном, що підтримує її. Крім того, ви можете прискорити зарядку, увімкнувши режим енергозбереження і режим польоту та не користуючись гаджетом у цей момент.

Звичка №3. Повністю розряджати телефон

Переконайтеся, що акумулятор телефону не повністю розряджено. Розряд акумулятора призводить до хімічного дисбалансу всередині, який важко виправити. Цей дисбаланс скорочує термін служби батареї, і вам доведеться частіше заряджати телефон, поки акумулятор зовсім не вийде з ладу.

Звичка №4. Перезаряджати смартфон

Не заряджайте смартфон уночі під час сну. Надмірна зарядка виробляє тепло всередині батареї, що може спричинити зміну складу електроліту і, в деяких випадках, виділення газів та здуття батареї, що вплине на термін її служби. Тепло, що виробляється шкідливо не тільки для акумулятора, але і для сусідньої електроніки вашого пристрою.

Раніше "Телеграф" розповідав, через яку популярну функцію може зникати заряд мобільного телефону. А ще ми розповідали, як вибрати заміну зарядного пристрою, якщо "рідний" зламався.