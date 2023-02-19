Щоб продовжити життя телефону, заряджайте його тільки так: три важливі "правила"

Дотримуйтесь цих порад, щоб зберегти акумулятор та продовжити термін його служби

Дуже важливий компонент вашого мобільного телефону – це акумулятор, адже завдяки йому ваш телефон працює. Якщо ви не поводитеся з батареєю свого гаджета належним чином, вона може відмовитися працювати. На жаль, ми часто допускаємо безліч помилок під час заряджання, які негативно впливають на правильне функціонування телефону.

Ви повинні зробити правильні кроки, щоб зберегти та продовжити термін життя свого гаджета, пише портал santeplus. Ось кілька порад, які потрібно слідувати, щоб не занапастити свій гаджет.

Як правильно заряджати телефон

Обмежте використання дуже дешевих зарядних пристроїв

На жаль, на ринку продається багато дешевих та ненадійних моделей. В ідеалі завжди бажано мати кабель та адаптер від виробника, які підходять для вашого мобільного телефону, щоб уникнути будь-яких пошкоджень. Але щоб заощадити, багато користувачів купують недорогі зарядні пристрої, матеріали яких нестандартні. Остерігайтеся їх, оскільки вони можуть пошкодити ваш пристрій у довгостроковій перспективі.

Не заряджайте мобільний на ніч

Залишати смартфон на ніч підключеним до кабелю – це поширена помилка та дуже погана ідея. Все тому, що таким чином ви помітно зменшуєте термін служби батареї. Багаторазова повна зарядка протягом кількох годин може завдати шкоди акумулятору, особливо у довгостроковій перспективі. Не кажучи вже про те, що за ніч пристрій може перегрітися.

Остерігайтесь екстремальних температур

Найкраще рішення для продовження заряду — не піддавати пристрій дії дуже високих або дуже низьких температур. Слідкуйте за тим, щоб пристрій не впливав на прямі сонячні промені, оскільки він може швидко перегрітися. Завжди шукайте тінисте місце, щоб зберегти свій мобільний телефон. Також не варто довго тримати гаджет на морозі, інакше усередині може утворитися конденсат.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи справді шкідливо тримати телефон на зарядці всю ніч. Крім того, ми пояснювали, чому все ж таки не варто постійно заряджати телефон на 100% і який заряд буде оптимальним.