Куди не можна класти мобільний телефон перед сном

Ніколи не кладіть телефон перед сном у це місце

Більшість з нас перед сном читає стрічку новин і встановлює будильник на ранок, а потім за звичкою кладе улюблений смартфон під подушку або поруч. Але так не варто робити.

Це кажуть експерти, тому що працюючий пристрій негативно впливає на організм та роботу мозку. У гіршому випадку можуть розвинутися злоякісні новоутворення, пише itechua.

Куди класти телефон перед сном

Ви не убезпечите себе навіть поклавши смартфон на тумбочку. Краще вибрати максимально віддалене від ліжка місце. Потрібно пам’ятати, що мінімальна відстань між сплячою людиною та працюючим смартфоном має бути понад 80 см.

Раніше "Телеграф" писав, які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд із мобільним телефоном. Названо дві основні причини.

Також ми розповідали, чи можна залишати увімкненим мобільний інтернет на смартфоні. Таке рішення може призвести до згубних наслідків для самого гаджета.