Україна чекає на БМП Marder: чим хороші німецькі бронемашини (відео)

БМП із багатою історією, яка досі стоїть на озброєнні німецької армії, може принести користь Україні

Україна отримає від Німеччини кілька десятків бойових машин Marder. Українські військові ще наприкінці січня прибули до Німеччини для навчання за користування цими БМП.

За даними Бундесверу, в Україну надішлють 40 машин з боєприпасами. Бойова машина піхоти Marder 1 була розроблена під час холодної війни.

БМП Marder 1 оснащена 20-міліметровою бортовою кулеметною гарматою та кулеметом MG3, а також димовим гранатометом. Є тепловізор для виконання завдань уночі або в погану погоду. Є кілька варіантів, що відрізняються обладнанням:

бронетранспортер Marder 1A3 з баштовим цілепокажчиком 90 (TZG 90) та модифікованою радіосистемою,

Marder 1A5 з покращеним протимінним захистом та новою концепцією укладання автомобільного обладнання та особистого спорядження екіпажу

Marder 1A5A1 аналогічний попередньому, але з охолодженням у задній частині машини, захисними конструкціями навколо люків у даху, системою огляду водія SPECTUS та засобами захисту від радіоелектронної протидії CG-12.

Характеристики БМП Marder:

Висота — 3,23 м, Довжина — 6,88 м, Ширина — 3,38 м, Швидкість — 65 км/год, Екіпаж — 3+6 осіб, Озброєння: 20-мм бортова кулеметна гармата, кулемет MG3, протитанкова зброя MILAN, Потужність двигуна — 600 к.с.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що перші БМП Marder від Німеччини прибудуть до України до кінця березня. Мова про 20 машин. Також очікується прибуття снарядів для зеніток, проте вони будуть значно пізніше.