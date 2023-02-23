Співрозмовника не чути під час телефонної розмови: поради, як вирішити цю проблему

Є як мінімум три причини, які можна вирішити самостійно

Чи стикалися ви коли-небудь із такою проблемою, що вашого співрозмовника зовсім не чути під час телефонної розмови? Буває, що проблема криється в поганому зв’язку, проте найчастіше причиною поганої чутності є забруднений динамік.

Якщо проблема зі зв’язком вирішується дуже просто і швидко — достатньо повернутися до зони покриття мережі свого оператора, пише itechua. А ось з динаміком треба бути набагато обережнішим.

Щоб знову стало комфортно розмовляти телефоном, і, щоб ви знову почали чути своїх співрозмовників, динамік потрібно очистити. Однак робити це потрібно дуже обережно. Жодних голок в динамік пхати не потрібно, щоб "пробити" пил, а ось використання м’якої щітки — набагато кращий спосіб очищення динаміка.

Також причиною поганої чутності телефонного співрозмовника може бути зовсім не бруд динаміці, а чохол або захисна плівка на екрані. Перевірте, чи не закривають вони ваш динамік.

Якщо нічого з перерахованого вище не допомогло, краще зверніться до фахівця з ремонту телефонів.

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