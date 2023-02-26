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"Чорний яструб" для ССО – на якому гелікоптері літає український спецназ

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Автор
UH-60 Black Hawk
UH-60 Black Hawk. Фото Вікіпедія

Вертоліт дозволяє виконувати спецназу масу бойових завдань

Техніка, якою користуються Сили спеціальних операцій Міністерства оборони України, залишається таємницею, але іноді її таки показують, як, наприклад, багатоцільові гелікоптери UH-60 Black Hawk (Чорний яструб).

Як звернув увагу офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, UH-60 Black Hawk на фото ГУР – це його модифікація S-70i, яка виготовляється за ліцензією у Польщі, частково з використанням американських деталей.

Сам вертоліт UH-60 почав вироблятися в США в 1977 році і показав себе настільки вдалою та надійною машиною, що не тільки використовується досі, але й виробляється, тому їх загальна кількість перевищила 4000 і продовжує зростати.

Сам "Чорний яструб" є багатоцільовим гелікоптером і може використовуватися для розвідки, вантажоперевезень, висадки десанту та його підтримки вогнем, рятувальних операцій, перевезення VIP-персон, постановки радіоперешкод, спеціальних завдань та іншого.

Гелікоптер може мати максимальну масу трохи більше 11 тонн, з яких приблизно 1200 кг це корисне навантаження всередині салону і більше 4 тонн на зовнішній підвісці. Крім 3 членів екіпажу "Чорний яструб" може нести 11 десантників або щонайменше 6 поранених. Що стосується озброєння, воно складається як з кулеметів калібром 7,62 і 12,7 мм, так і з різних керованих і некерованих ракет.

Також вертоліт здатний пролетіти майже 600 км, а з урахуванням додаткових паливних баків – понад 2200 км, розвивати швидкість до 360 км/год та підніматися на висоту 5800 метрів.

Але важлива не тільки техніка, а й пілоти, які нею керують, як, наприклад, пілот Окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського, який вижив дивом після попадання в вертоліт.

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#Зброя #Вертоліт #Сікорський