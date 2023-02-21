Українські розвідники засвітили легендарний вертоліт США: про його постачання не повідомлялося

Скільки таких машин насправді в Україні невідомо

З початком повномасштабного вторгнення в Україну наші воїни вже використовуваали безліч зразків західного озброєння, однак такого, як показали наші розвідники, у нашій країні ще не помічали.

Так, на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України було опубліковано пост, в якому розвідники звітують про виконання бойових завдань на благо нашої країни. В умовах війни це повідомлення могло б здатися звичайним, якби не одна деталь — прикріплені до нього фото.

Справа в тому, що ГУР повідомили про чергове виконане бойове завдання льотчиків-розвідників "Авіація військової розвідки України продовжує роботу на передньому краї оборони нашої держави. Тільки, що пілоти-розвідники повернулися після виконання чергового бойового завдання. Бойові гелікоптери значно збільшують можливості спеціальних підрозділів Головного управління розвідки України та ефективність виконання спеціальних операцій. Пілоти ГУР МО України продовжують знищувати ворога на всіх ділянках фронту".

Так ось, на опублікованих фото цих бійців засвітився гелікоптер, який ніколи раніше не згадувався в жодному звіті про надання Україні військової допомоги — легендарний американський UH-60 Black Hawk (Чорний яструб).

Із цього випливає, що щонайменше один такий літальний апарат зараз стоїть на озброєнні України. Примітно, що навіть не всі країни-члени НАТО мають такі машини.

Зазначимо, що інформація про UH-60 Black Hawk у руках ГУР з'явилася вже й у пабліках, які моніторять появу різної техніки у війні в Україні. Так ось, за твердженням однієї з таких спільнот, цей вертоліт, ймовірно, був куплений у США.

"Судячи з лівреї, це колишній вертоліт армії США, відремонтований і модернізований компанією Ace Aeronautics, LLC. У цього конкретного підрозділу немає видимого озброєння, але доступні численні поліпшення, що забезпечують значну вогневу міць і чудові сенсорні можливості. У цьому випадку він, ймовірно, був куплений приватно і профінансований союзниками", — вважають автори посту.

До речі, на Youtube-каналі компанії Ace Aeronautics дійсно можна побачити гелікоптери такого забарвлення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Італія готова надати Україні 5 літаків (двох видів), але є умова.

Також ми повідомляли, що Україна може отримати танки Abrams раніше, ніж розраховувала.