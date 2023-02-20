Італія готова дати Україні 5 літаків (двох видів), але є умова

Уряд Італії не хоче робити перший крок щодо передачі авіації Україні самостійно

Ще одна країна слідом за Польщею висловила готовність передати Україні бойові літаки. В Італії заговорили про постачання літаків Tornado та AMX, але є важлива умова.

Про це пише місцеве видання La Repubblica. Влада країни попередньо схвалила передачу п’яти літаків.

Так, уряд Італії висловив готовність надати Україні військову допомогу та передати бойову авіацію у кількості п’яти винищувачів Tornado та AMX. Але є важлива умова — Рим не має бути першим, до Італії мають приєднатися інші країни. Ймовірно, влада країни хоче справити враження вимушеного "дотримання загальної стратегії західної коаліції".

Що відомо про літаки

Tornado – багатоцільовий надзвуковий реактивний бойовий літак (початок експлуатації – 1979). Максимальна швидкість польоту – 2340 км/год, а бойовий радіус – до 1390 км. Озброєння стрілецько-гарматне: 2 х 27-мм Mauser BK-27.

Літак Tornado

AMX – легкий тактичний турбореактивний штурмовик (початок експлуатації – 1989). Максимальна швидкість польоту на висоті 1053 км/год, а бойовий радіус близько 926 км. На озброєнні стоять 1×20 мм шестиствольна гармата M61A1 із 350 снарядами (для ВПС Італії) або 2×30 мм гармати DEFA 554 (для ВПС Бразилії).

Літак AMX

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Велика Британія готова передати Україні літаки Typhoon, але вони прибудуть до країни, швидше за все, вже після війни.