Італія готова дати Україні 5 літаків (двох видів), але є умова
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Уряд Італії не хоче робити перший крок щодо передачі авіації Україні самостійно
Ще одна країна слідом за Польщею висловила готовність передати Україні бойові літаки. В Італії заговорили про постачання літаків Tornado та AMX, але є важлива умова.
Про це пише місцеве видання La Repubblica. Влада країни попередньо схвалила передачу п’яти літаків.
Так, уряд Італії висловив готовність надати Україні військову допомогу та передати бойову авіацію у кількості п’яти винищувачів Tornado та AMX. Але є важлива умова — Рим не має бути першим, до Італії мають приєднатися інші країни. Ймовірно, влада країни хоче справити враження вимушеного "дотримання загальної стратегії західної коаліції".
Що відомо про літаки
Tornado – багатоцільовий надзвуковий реактивний бойовий літак (початок експлуатації – 1979). Максимальна швидкість польоту – 2340 км/год, а бойовий радіус – до 1390 км. Озброєння стрілецько-гарматне: 2 х 27-мм Mauser BK-27.
AMX – легкий тактичний турбореактивний штурмовик (початок експлуатації – 1989). Максимальна швидкість польоту на висоті 1053 км/год, а бойовий радіус близько 926 км. На озброєнні стоять 1×20 мм шестиствольна гармата M61A1 із 350 снарядами (для ВПС Італії) або 2×30 мм гармати DEFA 554 (для ВПС Бразилії).
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Велика Британія готова передати Україні літаки Typhoon, але вони прибудуть до країни, швидше за все, вже після війни.