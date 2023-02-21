Украинские разведчики засветили легендарный вертолет США: о его поставках не сообщалось

Сколько таких машин на самом деле в Украине — неизвестно

С началом полномасштабного вторжения в Украину наши воины уже использовали множество образцов западного вооружения, однако такого, как показали наши разведчики, в нашей стране еще не замечали.

Так, на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины появился пост, в котором разведчики отчитываются о выполнении боевых задач на благо нашей страны. В условиях войны данное сообщение могло бы показаться весь обыденным, если бы не одна деталь, а именно, прикрепленные к нему фотографии.

Дело в том, что ГУР сообщили об очередном выполненном боевом задании летчиков-разведчиков "Авиация военной разведки Украины продолжает работу на переднем крае обороны нашего государства. Только, что пилоты-разведчики вернулись после выполнения очередного боевого задания. Боевые вертолеты значительно увеличивают возможности специальных подразделений Главного управления разведки Украины и эффективность выполнения специальных операций. Пилоты ГУР МО Украины продолжают уничтожать врага на всех участках фронта".

Так вот, на опубликованных фото этих бойцов засветился вертолет, который никогда ранее не упоминался ни в одном отчете о предоставлении Украине военной помощи — легендарный американский UH-60 Black Hawk (Черный ястреб).

Из этого следует, что по меньшей мере, один такой летательный аппарат сейчас стоит на вооружении Украины. Примечательно, что даже не у всех странах-членах НАТО есть такие машины.

Напомним, ранее мы писали о том, что Италия готова дать Украине 5 самолетов (двух видов), но есть условие.

Также мы сообщали о том, что Украина может получить танки Abrams раньше, чем рассчитывала.