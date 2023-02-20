Италия готова дать Украине 5 самолетов (двух видов), но есть условие

Правительство Италии не хочет делать первый шаг по передаче авиации Украине самостоятельно

Еще одна страна вслед за Польшей выразила готовность передать Украине боевые самолеты. В Италии заговорили о поставках самолетов Tornado и AMX, но есть важное условие.

Об этом пишет местное издание La Repubblica. Власти страны предварительно одобрили передачу пяти самолетов.

Так, правительство Италии выразило готовность оказать Украине военную помощь и передать боевую авиацию в количестве пяти истребителей Tornado и AMX. Но есть важное условие — Рим не должен быть первым, к Италии должны присоединиться другие страны. Вероятно, власти страны хотят произвести впечатление вынужденного "следования общей стратегии западной коалиции".

Что известно о самолетах

Tornado – многоцелевой сверхзвуковой реактивный боевой самолет (начало эксплуатации – 1979 год). Максимальная скорость полета 2340 км/ч, а боевой радиус до 1390 км. Вооружение стрелково-пушечное: 2 х 27-мм Mauser BK-27.

Самолет Tornado

AMX – легкий тактический турбореактивный штурмовик (начало эксплуатации – 1989 год). Максимальная скорость полета на высоте 1053км/час, а боевой радиус около 926 км. На вооружении стоят 1×20 мм шестиствольная пушка M61A1 с 350 снарядами (для ВВС Италии) или 2×30 мм пушки DEFA 554 (для ВВС Бразилии).

Самолет AMX

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Великобритания готова передать Украине самолеты Typhoon, но прибудут они в страну, скорее всего, уже после войны.