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Италия готова дать Украине 5 самолетов (двух видов), но есть условие

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Военные самолеты от Италии Новость обновлена 20 февраля 2023, 17:39
Военные самолеты от Италии. Фото Открытые источники

Правительство Италии не хочет делать первый шаг по передаче авиации Украине самостоятельно

Еще одна страна вслед за Польшей выразила готовность передать Украине боевые самолеты. В Италии заговорили о поставках самолетов Tornado и AMX, но есть важное условие.

Об этом пишет местное издание La Repubblica. Власти страны предварительно одобрили передачу пяти самолетов.

Так, правительство Италии выразило готовность оказать Украине военную помощь и передать боевую авиацию в количестве пяти истребителей Tornado и AMX. Но есть важное условие — Рим не должен быть первым, к Италии должны присоединиться другие страны. Вероятно, власти страны хотят произвести впечатление вынужденного "следования общей стратегии западной коалиции".

Что известно о самолетах

Tornado – многоцелевой сверхзвуковой реактивный боевой самолет (начало эксплуатации – 1979 год). Максимальная скорость полета 2340 км/ч, а боевой радиус до 1390 км. Вооружение стрелково-пушечное: 2 х 27-мм Mauser BK-27.

Самолет Tornado

AMX – легкий тактический турбореактивный штурмовик (начало эксплуатации – 1989 год). Максимальная скорость полета на высоте 1053км/час, а боевой радиус около 926 км. На вооружении стоят 1×20 мм шестиствольная пушка M61A1 с 350 снарядами (для ВВС Италии) или 2×30 мм пушки DEFA 554 (для ВВС Бразилии).

Самолет AMX

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Великобритания готова передать Украине самолеты Typhoon, но прибудут они в страну, скорее всего, уже после войны.

Теги:
#Италия #Авиация #Самолеты #Военная помощь