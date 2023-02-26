Навіть ремонт не врятує: 3 звички, які вбивають ваш смартфон

Допускаючи це, на тривалий термін служби телефону не розраховуйте

Переважна більшість поломок серед сучасних мобільних телефонів відбувається через неохайне користування: смартфон впав у воду, розбився, замерз, перегрівся і т.д. Від подібних випадків можна застрахуватися, якщо позбавитися деяких згубних звичок.

Якщо ви припускаєтеся хоча б однієї з нижчеперелічених помилок, то на тривалий термін служби смартфона не варто розраховувати, пише itechua.

1. Не використовувати чохол

Чохол захищає телефон від багатьох фізичних ушкоджень. Тому, якщо ви не купили його, не думайте, що заощадили. На ремонт самого пристрою, якщо він впаде без захисту, піде ще більше грошей.

2. Використовувати смартфон у ванній кімнаті

Робити це в жодному разі не можна. Телефон може впасти у воду, через що він просто вийде з ладу. Також це становить серйозну небезпеку і для самої людини.

3. Залишати смартфон на сонці

Під час спеки смартфон не слід надовго залишати на поверхнях, куди потрапляють сонячні промені. Підвіконня, перед лобовим склом в авто, лава – це місця, де пристрій не повинен лежати взагалі.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна залишати увімкненим мобільний інтернет на смартфоні. Таке рішення може призвести до згубних наслідків пристрою.