Чому потрібно класти телефон тільки екраном донизу: ви точно почнете так робити
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Виявляється, положення телефону на столі може вплинути на його працездатність
Ви дістали свій телефон із кишені чи сумки і тепер хочете покласти його на стіл. Як ви це зробите: екраном вгору чи вниз? Найчастіше гаджет кладуть екраном вгору, щоб бачити всі оповіщення та повідомлення, які надходять, відразу. Однак, на жаль, мало хто знає, що краще перевернути свій телефон і тримати його екраном вниз.
Виявляється, класти смартфон екраном вниз – це дуже корисна звичка, пише портал santeplus. Знаючи чому так, ви почнете класти свій гаджет тільки екраном вниз.
Чому важливо класти телефон екраном вниз
- Перегрів телефону
Смартфони слід розміщувати екраном вниз, щоб уникнути ризику перегріву. Оскільки батарея мобільного телефону знаходиться під кришкою вашого пристрою, то, поклавши гаджет екраном вгору, батарея перебуватиме у безпосередньому контакті з прямою опорою, і вона не матиме місця для вентиляції. Ви повинні зберігати пильність та звертати увагу на температуру акумулятора, щоб не пошкодити його. Якщо акумулятор перегрівається, це може вплинути на його якість і викликати збої в роботі вашого смартфона.
- Цілісність камери
Ви повинні покласти свій мобільний телефон екраном вниз, щоб уникнути подряпини на лінзах вашої камери. Варто відзначити, що від цього не врятують навіть чохли та захисні плівки/скла.
Не забувайте, що користуватися телефоном під час зарядки не бажано, адже через це він перегрівається. Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд із мобільним телефоном.