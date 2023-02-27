Чому потрібно класти телефон тільки екраном донизу: ви точно почнете так робити

Виявляється, положення телефону на столі може вплинути на його працездатність

Ви дістали свій телефон із кишені чи сумки і тепер хочете покласти його на стіл. Як ви це зробите: екраном вгору чи вниз? Найчастіше гаджет кладуть екраном вгору, щоб бачити всі оповіщення та повідомлення, які надходять, відразу. Однак, на жаль, мало хто знає, що краще перевернути свій телефон і тримати його екраном вниз.

Виявляється, класти смартфон екраном вниз – це дуже корисна звичка, пише портал santeplus. Знаючи чому так, ви почнете класти свій гаджет тільки екраном вниз.

Чому важливо класти телефон екраном вниз

Перегрів телефону

Смартфони слід розміщувати екраном вниз, щоб уникнути ризику перегріву. Оскільки батарея мобільного телефону знаходиться під кришкою вашого пристрою, то, поклавши гаджет екраном вгору, батарея перебуватиме у безпосередньому контакті з прямою опорою, і вона не матиме місця для вентиляції. Ви повинні зберігати пильність та звертати увагу на температуру акумулятора, щоб не пошкодити його. Якщо акумулятор перегрівається, це може вплинути на його якість і викликати збої в роботі вашого смартфона.

Цілісність камери

Ви повинні покласти свій мобільний телефон екраном вниз, щоб уникнути подряпини на лінзах вашої камери. Варто відзначити, що від цього не врятують навіть чохли та захисні плівки/скла.

Не забувайте, що користуватися телефоном під час зарядки не бажано, адже через це він перегрівається. Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд із мобільним телефоном.