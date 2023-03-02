Більше ніякого повільного інтернету: речі, які можуть сповільнювати роботу домашнього Wi-Fi

Знаючи причини повільності роутера, можна значно посилити сигнал Wi-Fi.

Повільний інтернет — це одна з найчастіших причин "психів" у багатьох користувачів. Особливо, коли через низьку швидкість домашнього Wi-Fi страждає робота (не забуваємо, що багато хто працює віддалено). Чи можна прискорити свій роутер самостійно, не звертаючись за допомогою до сервісу? Відповідь — безперечно так.

Перш ніж ставити собі питання, як ви можете посилити сигнал Wi-Fi, спочатку потрібно зрозуміти, що може уповільнювати його, пише makeuseof. Цілком можливо, що усунувши одну з цих причин, ваш інтернет стане набагато швидшим.

Чому Wi-Fi повільно працює: причини

Занадто багато пристроїв

IP-камери, розумні голосові помічники, лампочки з дистанційним керуванням, розумні розетки, навіть ваш робот-пилосос — наші будинки все частіше наповнюються пристроями Інтернету речей, кожне з яких під'єднано до мережі Wi-Fi. Більшість домашніх маршрутизаторів не призначені для одночасної обробки такої кількості зареєстрованих пристроїв. Рішення : подумайте, скільки років вашому маршрутизатору, і якщо ви можете собі це дозволити, оновіть його до новішої моделі, або ж "стримайте свій апетит" і відключіть кілька пристроїв.

Неправильне розташування роутера

Місце, де ви розміщуєте маршрутизатор Wi-Fi, є найважливішим фактором, що впливає на швидкість вашого домашнього Wi-Fi. На швидкість бездротової мережі впливають тверді об’єкти, тому чим більше речей знаходиться між вашим пристроєм та маршрутизатором, тим гірше працюватиме ваша мережа. Рішення : Змініть положення маршрутизатора.

Старі мережеві кабелі

При низькій швидкості інтернету варто перевірити тип кабелю. Мережеві кабелі зазнали ряд важливих оновлень, що впливають швидкість передачі даних. Подивіться на свій кабель та знайдіть специфікацію номера Cat:

Cat-5 — найстаріший і найповільніший мережевий кабель, який все ще використовується. Продуктивність обмежена 100 Мбіт/с.

Cat-5e сьогодні є найчастіше використовуваним мережним кабелем; він підтримує Gigabit Ethernet (1000 Мбіт/с).

Cat-6/6a — це найшвидший з мережевих кабелів, що широко використовуються, що підтримує швидкість до 10 Гбіт/с (10 000 Мбіт/с).

Рішення : замініть всі знайдені кабелі з рейтингом Cat-5 або пошкоджені кабелі на кабелі з рейтингом Cat-5e або Cat-6.

Раніше "Телеграф" писав, чому потрібно відключати Wi-Fi на смартфоні у нічний час. А також про те, що буде, якщо уникати цієї рекомендації.