Чому не можна говорити по телефону, коли він заряджається: помилка, якої припускається багато хто

Якщо вам дорогий ваш гаджет, краще так не чинити

Останніми роками технології сильно розвинулися, і мобільні телефони стали важливим інструментом для користувачів. Однак багато хто забуває, що смартфони також потребують правильного догляду. Неправильні заряджання, зберігання та в цілому поведінка з гаджетом можуть призвести до того, що він зламається.

Часто, коли акумулятор телефону розряджено, ми продовжуємо користуватися смартфоном, поки він заряджається. На жаль, це не дуже гарна ідея, пише santeplus. Чому так — читайте далі.

Чи можна розмовляти телефоном під час його заряджання

Використання мобільного телефону під час заряджання може призвести до перегріву пристрою та швидкого скорочення терміну служби акумулятора. Через те, що на батарею йде сильне навантаження, її температура підвищується, а це може призвести до її швидшої деградації.

Отже, відповідь — краще не користуватися телефоном, коли той заряджається, якщо ви хочете зберегти йому життя якомога довше. Фахівці рекомендують виконувати процес заряджання, коли телефон перебуває в стані спокою.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна заряджати телефон усю ніч. Як відомо, більшість людей вважають, що це заборонено, проте цілком імовірно, що вони можуть помилятися.

Також ми писали причини, через які зарядні пристрої для смартфона краще не залишати включеними в розетку, коли вони не підключені до техніки.