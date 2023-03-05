Що першим підключати — телефон до зарядки або зарядку в розетку

Не дотримуючись цих рекомендацій, можна угробити зарядний пристрій

Щоб мобільний телефон функціонував без збоїв, необхідно правильно ним користуватись. Також важливо правильно заряджати пристрій, щоб вся техніка працювала довго та без поломок. Є одне правило, про яке не здогадується більшість користувачів смартфонів.

Як ви ставите на зарядку гаджет: спочатку підключаєте телефон до зарядки або вмикаєте зарядку в розетку? Про правильну послідовність дій пише itechua.

Як ставити смартфон на зарядку

Спочатку необхідно вставити роз’єм зарядного пристрою в смартфон, а потім вставляти зарядку в розетку. Послідовність цих дій стосується і комп’ютера, і ноутбука.

Як вимкнути телефон із зарядки

Спочатку дістаємо зарядку із розетки, потім відключаємо від смартфона. Важливо знати, що після заряджання зарядний пристрій не повинен бути підключеним до мережі. Це може призвести до поломки зарядки в майбутньому.

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