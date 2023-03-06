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Чи потрібно відключати на телефоні Wi-Fi, коли ви поза межами дому

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ви ризикуєте втратити особисту інформацію зі свого смартфона Новина оновлена 06 березня 2023, 12:04
Ви ризикуєте втратити особисту інформацію зі свого смартфона. Фото Getty Images

Ця помилка може дорого вам обійтися

Практично всі українці використовують Wi-Fi вдома, щоб мати якісне підключення до мережі на своїх пристроях — як смартфонах, так і комп’ютерах, ноутбуках. Однак багато хто не замислюється над тим, чи потрібно відключати функцію Wi-Fi, виходячи на вулицю.

Цей недогляд може дорого вам обійтися, пише itechua. Чому ця проста дія потрібна для вашої безпеки, читайте нижче.

Навіщо відключати Wi-Fi на смартфоні на вулиці

Фахівці рекомендують використовувати поза домом лише мобільний інтернет, щоб не ставити під загрозу безпеку даних, що зберігаються на пристрої. Це стосується відкритих мереж Wi-Fi у громадських місцях. Підключаючись до невідомого джерела, ви полегшуєте доступ до своїх особистих даних: ваш телефон буде дуже вразливий і стане ідеальною ціллю для атак кіберзлочинців.

Раніше "Телеграф" писав, чому потрібно відключати Wi-Fi на смартфоні у нічний час. Намагайтеся не допускати однієї помилки.

Теги:
#Мобільний телефон #Wi-Fi #Смартфони