Дві часті помилки під час заряджання телефону: таке не любить жодна батарея

Ви можете суттєво скоротити термін придатності батареї смартфона, якщо заряджатимете телефон неправильно

Багато хто з нас не дотримується елементарних правил, коли заряджають мобільний телефон. Хоча такі помилки, як-от нічна зарядка, загрожують неприємними наслідками для акумулятора пристрою.

Найчастіші помилки користувачів — заряджати смартфон вище 80% і піддавати його ризику перегріву. Такі звички шкодять батареї гаджета, пише makeuseof.

Хоча ємність батареї з часом знижується, деякі шкідливі звички щодо заряджання можуть прискорити цей процес. По-перше, якщо ваша батарея розряджається або повністю заряджається до 100%, це погано вплине на її довготривале використання. Це пов’язано з тим, що батарея має обмежену кількість циклів заряджання, тож постійна підзарядка до максимуму в результаті знижує продуктивність акумулятора. В ідеалі намагайтеся тримати телефон зарядженим на рівні від 30% до 80%, оскільки ви будете використовувати менше циклів заряджання і продовжте термін служби акумулятора.

По-друге, уникайте перегріву гаджета. Телефон зазвичай нагрівається під час заряджання, що певною мірою нормально. Однак, якщо він стане занадто гарячим, це може призвести до необоротного пошкодження акумулятора. Тому намагайтеся заряджати телефон у прохолодному місці або добре провітрюваному приміщенні й не кладіть його під подушку або пряме сонячне проміння.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка поширена звичка користувачів розряджає мобільний телефон. Правило стосується фонової роботи додатків.