Як звільнити пам’ять телефону: найлегший спосіб з корисним додатком

Дізнайтесь, який додаток для очищення пам’яті підходить Android

Якщо ваш мобільний телефон або планшет почав працювати повільніше, проблема може полягати в дефіцит пам’яті. Звичайно, можна самостійно очистити кеш або видалити непотрібні файли, але це не гарантує її звільнення. Розповідаємо, як розв'язати проблему для користувачів Android.

Достатньо буде скористатися допомогою однієї корисної програми, яку можна завантажити з Google Play, пише itechua. Але перед цим фахівці рекомендують переконатися, що ви знаєте дані для авторизації у додатках та на сайтах — після очищення сховища смартфона буде потрібно їх повторне введення.

Як звільнити пам’ять смартфона на Android: покрокова інструкція

Зайдіть до Google Play і встановіть програму Total Commander. Запустіть програму > перейдіть до "Внутрішня пам’ять" > вгорі натисніть значок "Пошук". У вікні пошуку введіть "cach" (без лапок) > натисніть "Пошук". Програма просканує внутрішню пам’ять смартфона. У результатах пошуку в нижньому лівому куті натисніть "Виділити" > "Виділити все". Натисніть "Видалити" > погодьтеся з попередженням.

Раніше "Телеграф" пояснював, як прискорити зарядку телефону. Причин повільної зарядки може бути кілька, однак є перевірені способи, які допоможуть розв'язати проблему.