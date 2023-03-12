Телефон став повільніше заряджатися: чотири причини, які можна легко усунути
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Прискорити зарядку смартфона можна, знаючи головну причину проблеми
Смартфони на сьогодні виробляються з батареями різного обсягу заряджання, але практично кожен користувач цього сучасного пристрою стикається з повільною підзарядкою телефону.
Є чотири основні причини цієї проблеми, а також і способи того, як можна прискорити зарядку свого гаджета. Про це пише ukr.media.
Чому смартфон повільно заряджається
- Використання неоригінального зарядного пристрою. Краще не заощаджувати та придбати оригінальну зарядку.
- Механічне пошкодження кабелю USB. Як правило, пошкодження виникають на роз’ємі або на згині поруч.
- Забруднення порту смартфона. Почистити його можна за допомогою зубочистки або тонкого пензлика.
- Природний знос акумулятора. Вирішується проблема заміною батареї.
Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо екран смартфона ігнорує ваші дотики. Усунути таку халепу досить просто.