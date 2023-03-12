Телефон став повільніше заряджатися: чотири причини, які можна легко усунути

Прискорити зарядку смартфона можна, знаючи головну причину проблеми

Смартфони на сьогодні виробляються з батареями різного обсягу заряджання, але практично кожен користувач цього сучасного пристрою стикається з повільною підзарядкою телефону.

Є чотири основні причини цієї проблеми, а також і способи того, як можна прискорити зарядку свого гаджета. Про це пише ukr.media.

Чому смартфон повільно заряджається

Використання неоригінального зарядного пристрою. Краще не заощаджувати та придбати оригінальну зарядку. Механічне пошкодження кабелю USB. Як правило, пошкодження виникають на роз’ємі або на згині поруч. Забруднення порту смартфона. Почистити його можна за допомогою зубочистки або тонкого пензлика. Природний знос акумулятора. Вирішується проблема заміною батареї.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо екран смартфона ігнорує ваші дотики. Усунути таку халепу досить просто.