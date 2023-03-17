Як прискорити роботу смартфона на Android: робочі лайфхаки

Причина "гальмування" може бути навіть не в "залізі"

Нерідко улюблений гаджет на Android починає повільно працювати, а це неабияк псує нерви. На щастя, можна легко виправити цю ситуацію і тоді ваш смартфон буде працювати, як і раніше в посиленому режимі.

Варто відразу зазначити, що проблема із зависанням деяких програм на операційній системі Android відбувається як з бюджетними моделями, так і з дорогими флагманами. Щоб прискорити роботу мобільного телефону, пише itechua, достатньо ознайомитися зі способами, описаними нижче.

Як прискорити роботу телефона на Android

Очистіть систему за допомогою спеціальних програм.

Перезавантажте смартфон.

Відключіть системні віджети, живі шпалери та анімацію – вони не тільки розряджають пристрій, а й гальмують його роботу.

Очистіть системну пам’ять кеш-файлів: Налаштування/Програми/Використання пам’яті/Видалити дані або Очистити кеш.

Видаліть програми, якими не користуєтесь, або завантажте аналоги, які займають менше пам’яті.

Оновлюйте програми Android — це виправить всі помилки, що гальмують роботу телефона.

Якщо ці дії не допомагають, рекомендується скинути телефон до заводських налаштувань, але знайте, що все на телефоні зникне! Тому перед цим бажано зберегти всю важливу інформацію на іншому носії.

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