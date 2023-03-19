Акумулятор телефону швидко виходить з ладу через ці поширені звички: їх потрібно позбавлятися негайно

Помилки, яких слід уникати за будь-яку ціну

Більшість користувачів вважають, що заряджання телефону — тривіальна та нешкідлива дія, яка полягає в простому підключенні зарядного пристрою до мережі. Однак, це зовсім не так. Якщо постійно заряджати гаджет неправильно, він працюватиме гірше, повільніше і швидко розряджається.

Якщо ви не подбаєте про свій телефон належним чином, у вас часто буде закінчуватися енергія в невідповідний момент, і ви будете змушені змінити свій гаджет раніше часу, пише santeplus. Ось звички, які потрібно змінити прямо зараз:

Які поширені помилки швидко розряджають акумулятор

Більше не заряджайте свій смартфон до 100%

Не рекомендується заряджати акумулятор до 100% місткості. В ідеалі, ви повинні тримати діапазон від 20 до 80%, не більше і не менше. Якщо ви часто перевищуєте 80%, акумулятор з часом буде розряджатися.

Не використовуєте оригінальний зарядний пристрій

Це одна із шкідливих звичок, яка може виявитися фатальною для сучасних акумуляторів. Ви не одразу це відчуєте, але згодом помітите поступовий збій. Важливо завжди використовувати зарядний пристрій, який постачається з мобільним телефоном. Це може гарантувати, що термін служби батареї відповідає стандартам виробника.

Заряджаєте гаджет у захисному чохлі

Для простоти та практичності ми зазвичай заряджаємо смартфон у захисному чохлі. Але фахівці рекомендують знімати його під час заряджання, щоб насамперед уникнути непотрібного перегріву.

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