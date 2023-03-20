"Тайфун" у калюжі: якість російських "аналогівнетів" продовжує падати

Техніка окупантів через санкції стає дедалі гіршою

Нещодавно в мережі з’явилося фото чергового російського "аналогівнета" – бронеавтомобіля "Тайфун-К", який перекинувся та впав у річку на Луганщині.

Знімок на своїй сторінці у Facebook розмістив український військовий історик Андрій Харук.

Як стверджує експерт, "Тайфун-К" є російською спробою створити транспорт із підвищеним захистом від вибуху мін, т.зв. MRAP, але вже на стадії проектування було допущено низку помилок, основні з яких:

відсутність капота, оскільки двигун розміщений між кабіною водія та десантним відділенням. Це значно зменшило шанси водія та командира вижити в кабіні під час вибуху міни, оскільки позбавило їх захисту у вигляді розташованого спереду двигуна, хоча й покращило огляд;

вага бронеавтомобіля виявилася занадто великою – 24 тонни, що при слабкому двигуні змусило полегшити броню та знизити рівень захисту до вибуху 6 кг тротилу та куль калібром 7,62 мм;

десантне відділення не обладнане амбразурами, тобто десанту, щоб вступити в бій, доведеться вийти з авто, тим самим позбавивши себе навіть не найсильнішого захисту "Тайфуна-К".

Разом з тим, завдяки використанню імпортних деталей, авто було куди комфортнішим за колишні, ще радянські БМП і БТР. Але це має і свій мінус, адже замінити іноземні комплектуючі в умовах санкцій нема чим.

Наприклад, вже після вторгнення в Україну на "Тайфуни" замість спеціальних французьких шин Michelin ставлять звичайні російські, які чудово горять у бою та гірше тримають дорогу, що й могло призвести до падіння бронеавтомобіля у річку.

Але заміною навіть такого сумнівного озброєння, як "Тайфун-К", є ще старіші зразки військової техніки, які сьогодні окупанти спішно "модернізують".