Як посилити сигнал Wi-Fi за 10 секунд: всього одна дія

На погіршення інтернет-з’єднання впливає і неправильне розміщення роутера в оселі

Всіх дратує повільне завантаження інтернет-з’єднання, особливо коли в цей час працюєш чи вчишся. Щоб покращити якість сигналу Wi-Fi, багато хто перезавантажує роутер. Але чи правильно це ви робите? Мало хто знає, як поводитися зі своїм роутером.

Дійсно, в більшості випадків користувачі відключають пристрій і відразу вмикають назад. З усім тим потрібно знати, що при відключенні роутера важливо витримати певний період часу, щоб перезапуск міг відбутися правильно. Про це пише itechua.

Як посилити сигнал Wi-Fi

Використовуємо "правило 10 секунд". Фахівці рекомендують зачекати 10 секунд, перш ніж знову увімкнути роутер. Таке перезавантаження дозволить усунути тимчасові помилки та покращити продуктивність мережі.

Крім того, на погане з’єднання впливає неправильне розміщення роутера в оселі. По-перше, пристрій повинен знаходитись на достатній відстані від інших електронних пристроїв, щоб не було електромагнітних перешкод. По-друге, роутер має бути в центральній частині оселі. Тоді сигнал розподілятиметься рівномірно по всьому приміщенню.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна відключати на телефоні Wi-Fi, коли ви не підключені до домашньої мережі. Варто знати, що ви ризикуєте втратити особисту інформацію зі свого смартфона.