Робіть це раз на тиждень — і телефон працюватиме ще швидше

Важлива одна щотижнева дія

Ви часто помічали, що ваш улюблений мобільний телефон починає все частіше уповільнювати свою роботу, підвисати і навіть глючити. Найчастіше подібні проблеми пов’язані з дрібними неполадками і забиванням пам’яті телефона, але це також може означати, що пристрій просто "втомився". Є один простий спосіб виправити це.

Проблема полягає в тому, що смартфон працює безперервно, і якщо взагалі не вимикати мобільний гаджет, тоді він починає повільно функціонувати, пише itechua. Йому треба дати "відпочити". Як це зробити, читайте нижче.

Як прискорити роботу смартфона

Багато користувачів роблять помилку, коли рідко перезавантажують або взагалі не вимикають телефон. Однак робити це необхідно хоча б раз на тиждень, тому що тривала робота підвищує навантаження на пристрій.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прискорити роботу смартфона з Android. Проблема із зависанням відбувається як із бюджетними моделями, так і з дорогими флагманами.

Також ми писали, чому смартфон став повільно заряджатись. Прискорити заряджання телефону можна, знаючи головну причину проблеми. Усього їх чотири.