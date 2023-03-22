Проста звичка продовжить життя телефону: усі користувачі забувають це робити

Якщо ваш смартфон цілодобово не вимикається, то не дивуйтеся потім збоям

Користувачі мобільних телефонів часто роблять помилки, які можуть призвести до несправності й завдають шкоди акумулятору пристрою. Батарея смартфона не подякує і за те, що цілодобово залишається в роботі.

Багато хто з нас забуває, але мобільний телефон потрібно іноді вимикати. Це важливе правило продовжить життя вашому гаджету, пише Makeuseof.

Твердження про те, що немає необхідності вимикати мобільний пристрій, хибне. А думка, щоб нібито відключення пристрою може призвести до пошкодження акумулятора, лише міф.

Ви можете вимкнути пристрій у будь-який час, коли ви не завантажуєте або не встановлюєте системні оновлення. Насправді вам слід час від часу давати смартфону перепочинок, відключивши його.

Показовим у цьому питанні є одне зрозуміле порівняння гаджета з авто. Так, iPhone, наприклад, все одно що автомобіль, який ніколи не вимикається і постійно стоїть на холостому ходу. І хоча машина не рухається, вона продовжує працювати.

Немає жодних жорстких рекомендацій щодо того, треба чи ні вимикати телефон. Але більшість експертів схиляються до того, що ви повинні відключати смартфон хоча б зрідка, тому що внутрішні компоненти мають обмежений термін служби.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити під час заряджання мобільного телефону. Деякі помилки можуть пошкодити пристрій.