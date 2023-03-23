Поширені помилки, які швидко розряджають акумулятор: їх робить кожен

Деякі виробники рекомендують заряджати смартфони, коли залишилося 30% заряду батареї.

Термін служби батареї залежить від якості заряджання телефону. Однак більшу частину часу майже всі ми робимо одні й ті самі помилки, що повторюються. І після цього ваш мобільний телефон сповільнюється та розряджається занадто швидко. Що ж не можна робити під час заряджання свого телефону.

Якщо ви не подбаєте про нього належним чином, у вас часто закінчуватиметься енергія в найневідповідальніший момент, пише santeplus. Ось звички, які потрібно змінити зараз.

Які поширені помилки швидко розряджають акумулятор

Не заряджайте мобільний на ніч

Більшість людей звикли залишати смартфон на ніч підключеним до кабелю, але це поширена помилка. Таким чином ви помітно скорочуєте термін служби батареї. Багаторазова повна зарядка протягом кількох годин може завдати шкоди акумулятору, особливо у довгостроковій перспективі.

Ігноруєте температуру

Акумулятори дуже чутливі до різких змін умов довкілля. Тому ніколи не піддавайте свій мобільний телефон впливу дуже холодного або дуже гарячого середовища. В іншому випадку це призведе до прихованої деградації акумулятора.

Не використовуєте оригінальний зарядний пристрій

Це одна із шкідливих звичок, яка може виявитися фатальною для сучасних акумуляторів. Важливо завжди використовувати якісний зарядний пристрій, адже це спосіб гарантувати, що термін служби батареї буде більшим.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще три функції можна відключити, щоб телефон повільніше втрачав заряд акумулятора. І не забудьте перевірити список найпопулярніших помилок під час зарядки смартфона – можливо, ви досі робите щось із цього списку.