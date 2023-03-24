Швидка розрядка батареї і не тільки: топ ознак, які свідчать про наближення поломки телефона

Сучасна техніка доволі чутлива, тому варто звертати увагу на перші "дзвіночки", аби раптом не лишитися без зв'язку

Існує чимало помилок, через які наші смартфони дуже швидко втрачають заряд. Це може негативно вплинути на нашу подальшу продуктивність, особливо якщо гаджет тісно пов'язаний із роботою чи навчанням. Однак мало хто знає, що швидке розряджання батареї може бути однією із ознак наближення поломки техніки.

Як повідомляє TodayUA, всього існує чотири найпоширеніші сигнали, якими телефон може натякати на необхідність ремонту чи наближення власної "смерті". Слід уважно перевірити власний гаджет щодо їх наявності, аби не залишитися без зв'язку та інтернету у найбільш непідходящий момент.

Швидке розряджання акумулятора

Зазвичай це характерно для телефонів, які знаходяться в ужитку далеко не перший рік. Якщо батарея знімна, її можна легко замінити аналогом. Однак якщо навіть після цього смартфон продовжує швидко втрачати заряд навіть при мінімумі навантаження, це яскрава ознака того, що слід звернутися до техніків.

Проблемна зарядка

Сучасні смартфони майже завжди оснащені функцію швидкої зарядки. Це дозволяє максимально зменшити час, за який батарея отримує необхідну кількість енергії. Якщо ж ви помічаєте, що процес протікає досить повільно та ще й має окремі затримки, які ви не можете самостійно пояснити, — ймовірно, телефон варто замінити.

Зниження швидкості роботи

Ваш телефон почав "пригальмовувати" і повільніше відкриває окремі команди? Чи, можливо, він зависає або й навіть перезавантажується самостійно? Тут однозначно варто йти у сервіс або за новим гаджетом.

Помилки програмного забезпечення

Якщо окремі додатки постійно "вилітають", а телефон через це доводиться перезавантажувати, така ситуація справді сигналізує про ймовірну поломку техніки. У разі, якщо проблема справді криється у програмному забезпеченні, готуйтеся до того, що старий телефон, імовірно, повністю "реанімувати не вдаться". У більшості випадків майстри рекомендують купити новий смартфон.

Важливо! Якщо ви вирішили все ж оновити гаджет, звертайте увагу на окремі дуже важливі характеристики. Насамперед, це потужний процесор, великий об'єм оперативної пам'яті, гарна ємність батареї та якість камери. Розмір екрану зазвичай впливає на якість зображення — чим він більший, тим краще пікселі відображаються.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка функція може "допомагати" батареї телефона розряджатися втричі швидше. Налаштуйте її правильно, і гаджет більше не втрачатиме енергію дарма.

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