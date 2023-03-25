Що робити, якщо смартфон не вмикається по бічній кнопці: 2 рішення

Найчастіше допомагає зарядний пристрій

Вам необов’язково купувати новий мобільний телефон, якщо у вимкненому стані пристрій не хоче вмикатися за допомогою кнопки. У більшості випадків така проблема пояснюється тим, що смартфон просто розрядився. Однак не завжди розряджений акумулятор є причиною проблеми.

Що зробити власнику гаджета, який не може увімкнути пристрій за допомогою кнопки, пише itechua. Є два варіанти.

Підключити зарядний пристрій

Після підключення зарядного пристрою на екрані з’явиться зображення батареї. Чекаємо кілька хвилин. Після цього відключаємо зарядник і кілька секунд тримаємо кнопку, розташовану на бічній частині смартфона. Далі повертаємо смартфон на зарядку.

Підключити до комп’ютера

Підключаємо смартфон до ноутбука. Для цього використовуємо кабель від зарядного пристрою та USB-роз’єм на комп’ютері. Не виключено, що мобільник, що "завис", знову запрацює.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна відключати на телефоні чужий Wi-Fi, коли ви не підключені до домашньої мережі. Варто знати, що ви ризикуєте втратити особисту інформацію зі свого смартфона.