Телефон буде працювати набагато краще: п’ять трюків, щоб зробити гаджет швидшим

Всі ці хитрощі дають змогу швидко звільнити місце на смартфоні.

Пам’ять вашого смартфона майже заповнена, і він посилає вам сигнал, що потрібно збільшити його оперативну пам’ять, щоб він функціонував оптимально, а ви не знаєте, щоб його видалити? Не поспішайте, адже є кілька способів, які допоможуть прискорити свій гаджет.

Сучасні смартфони звичайно пропонують досить великий обсяг пам’яті. Однак, попри це, завантажуючи нові програми або перегортаючи соціальні мережі, внутрішня пам’ять ваших гаджетів заповнюється, пише santeplus. На щастя, є кілька способів, як збільшити його пам’ять.

Як покращити роботу телефону та прискорити його

Відсортуйте свою музику

Залишіть тільки ті пісні, які ви справді слухаєте, видаліть інші. Ви також можете використовувати платформи потокової передачі музики, які дозволяють вільно слухати музику без пам’яті на телефоні.

Видаляйте повідомлення

Таким чином, можна звільнити місце на телефоні. Деякі моделі телефонів навіть пропонують функцію, що дозволяє видаляти повідомлення через деякий час, тому вам не доведеться робити це самостійно.

Резервне копіювання даних телефону

Розгляньте можливість резервного копіювання вмісту вашого телефону у віддалене онлайн-сховище. Це дозволить вам перенести всі ваші фотографії, відео та інший мультимедійний контент, щоб звільнити місце на телефоні, що значно його прискорить.

Видаліть дублікати файлів з телефону

Якщо на телефоні є повторювані файли, такі як фотографії або відео, розгляньте можливість їх видалення. Ви можете легко звільнити місце в оперативній пам’яті телефону.

Вимкніть автоматичне збереження фотографій на телефоні

Це може статися у програмах обміну миттєвими повідомленнями, такими як WhatsApp. Програма має тенденцію автоматично зберігати всі фотографії та відео, які ви отримуєте. Розгляньте можливість вимкнення цієї опції, щоб ваш телефон працював швидше.

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