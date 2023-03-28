Золоте правило зарядки смартфона: ця звичка продовжить життя батареї

Враховуйте один момент і акумулятор телефону довше залишиться придатним

Мобільний телефон може почати розряджатися швидше, якщо ви допустите низку помилок, включаючи так звану нічну зарядку. В ідеалі слід доводити заряд батареї до певного діапазону відсотків.

Як пише techadvisor, золоте правило полягає в тому, щоб більшу частину часу підтримувати рівень заряду батареї від 30% до 90%. Ця звичка продовжить термін служби акумулятора смартфона.

Так, рекомендується дозаряджати гаджет, коли заряд впаде нижче 50%. Але перш ніж заряд досягне 100%, слід відключати зарядний пристрій.

Ви можете подумати про те, щоб підключити смартфон до розетки та залишити на ніч. Однак при останньому заряді з 80 до 100 відсотків літій-іонний акумулятор старіє швидше. Можливо, натомість краще зарядити гаджет вранці, наприклад, розмістити неподалік столу за сніданком або просто на робочому столі. Таким чином, вам буде легше стежити за відсотком батареї під час заряджання.

Користувачі iOS можуть використовувати програму Shortcuts, щоб встановити повідомлення, коли рівень заряду батареї досягає певного відсотка. Це робиться на вкладці "Автоматизація", а потім "Рівень заряду батареї".

Повна зарядка телефону не фатальна для акумулятора смартфона, і може здаватися логічною й корисною. Однак перезаряджання щоразу, коли ви підключаєте гаджет до мережі, скоротить термін його служби.

Так само, рекомендується не дозволяти акумулятору телефону розряджатися нижче 20%. Літій-іонні акумулятори не дуже добре почуваються за такого показника. Коротше кажучи, в ідеалі знайти золоту середину, щоб заряд смартфона не був надто високим чи надто низьким.

Раніше "Телеграф" розповідав, як дізнатися, чи мобільний телефон заряджається правильно. У цьому допоможе одна програма.